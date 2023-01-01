نعت الفنانة سيمون، المطرب الراحل علاء عبد الخالق، بعد رحلة طويلة من المعاناة مع المرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن خبر وفاته كان صادمًا بالنسبة لي وللجميع، مؤكدة أنها حسنة الحظ لمشاركته الكثير من الحفلات والأفراح سويًا.

وذكرت أنها نشرت صورة تجمعها مع الفنان الراحل في إحدى الحفلات التي أحياها معًا، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ ثلاثة أيام، مُشيدة بحسن أخلاقه وأدبه الجمّ وحبه لكل أصدقائه وحسن سيرته، إلى جانب التزامه الأخلاقي خلال مسيرته الفنية.

ولفتت إلى أنها علمت بأنه مريض، ولكن لم تعلم أي تفاصيل عنه، مؤكدة أنها تقابلت معه في إحدى الحفلات وتصافحا سويًا، ووجدته لم يتغير ظاهريًا وداخليًا وبأدائه الإنساني الجميل مع كل من يعرفه.

ووجهت الشكر للفنان حسام حسني؛ بسبب إعلانه خبر وفاة الفنان الراحل علاء عبد الخالق، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لافتة إلى أنه أخبرها بموعد الجنازة.

وأعلن الفنان حسام حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس، عن وفاة صديق عمره الفنان والمطرب علاء عبدالخالق أحد أبرز نجوم جيل الثمانينيات والتسعينيات، وذلك عن عمر ناهز 59 عاما.

وشيّع عدد كبير من نجوم الفن جثمان الفنان علاء عبد الخالق إلى مثواه الأخير، وأدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.