قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حددت 147 مجزرًا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا حكوميا بتكلفة 1,5 مليار جنيه.

وأضاف آمنة، خلال استعراضه إنجازات الوزارة خلال الـ 9 سنوات الماضية، أنه تم الانتهاء من 2 مجزر بالكامل وهي جاهزة للتشغيل بمحافظتي البحيرة والبحر الأحمر، بالإضافة إلى تنفيذ مجزر لوجيستي جديد بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن المستهدف تنفيذه خلال العامين القادمين 52 مجزرا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، لتحقيق التكامل في توفير احتياجات المجتمع المدني والحفاظ على سلامة النظم البيئية وإنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة.

وأكد على الجهود التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير وتذليل المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر وكذلك إنشاء مجازر جديدة، مضيفا أنه تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة ومحافظ دمياط لبحث أهم معوقات تشغيل وإدارة المجازر المنتهية وخاصة موقف المجزر اللوجيستي بدمياط.

وأضاف أنه جار التفاوض مع إحدى الشركات بشأن إدارة وتشغيل المجازر التي تم نهوها، والتي وقع الاختيار عليها من قبل إعلان إبداء الاهتمام الذي أعلن عنه على الموقع الرسمي للوزارة والمحافظات للشركات للتقدم لإدارة وتشغيل وصيانة المجازر.