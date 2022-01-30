 وزير التنمية المحلية: تطوير 42 مجزرا حكوميا بتكلفة 1.5 مليار جنيه - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 يوليه 2023 1:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

وزير التنمية المحلية: تطوير 42 مجزرا حكوميا بتكلفة 1.5 مليار جنيه

شريف حربي
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 1:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 1:18 م

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حددت 147 مجزرًا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا حكوميا بتكلفة 1,5 مليار جنيه.

وأضاف آمنة، خلال استعراضه إنجازات الوزارة خلال الـ 9 سنوات الماضية، أنه تم الانتهاء من 2 مجزر بالكامل وهي جاهزة للتشغيل بمحافظتي البحيرة والبحر الأحمر، بالإضافة إلى تنفيذ مجزر لوجيستي جديد بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن المستهدف تنفيذه خلال العامين القادمين 52 مجزرا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، لتحقيق التكامل في توفير احتياجات المجتمع المدني والحفاظ على سلامة النظم البيئية وإنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة.

وأكد على الجهود التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير وتذليل المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر وكذلك إنشاء مجازر جديدة، مضيفا أنه تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة ومحافظ دمياط لبحث أهم معوقات تشغيل وإدارة المجازر المنتهية وخاصة موقف المجزر اللوجيستي بدمياط.

وأضاف أنه جار التفاوض مع إحدى الشركات بشأن إدارة وتشغيل المجازر التي تم نهوها، والتي وقع الاختيار عليها من قبل إعلان إبداء الاهتمام الذي أعلن عنه على الموقع الرسمي للوزارة والمحافظات للشركات للتقدم لإدارة وتشغيل وصيانة المجازر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك