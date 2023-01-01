النائب محمد عبدالعزيز: انتصار 30 يونيو لا يقل عن عظمة الشعب المصري في بناء الأهرامات

قال النائب محمد عبدالعزيز، أحد مؤسسي حركة «تمرد»، إنهم راهنوا على الشعب المصري وانحياز القوات المسلحة له، عند اتخاذهم القرار بتوزيع استمارة «تمرد» على المواطنين في 2013.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن الشعب المصري دائمًا ما ينقذ وطنه في اللحظات الحاسمة، مستشهدًا بثورة 30 يونيو وما شهدته من ترجمة لإرادة المصريين من الإسكندرية حتى أسوان.

وأشار إلى أن «انتصار 30 يونيو لا يقل عن عظمة الشعب المصري في بناء الأهرامات وهزيمة الهكسوس والتتار وانتصار حرب أكتوبر»، لافتًا إلى مشاركة 33 مليون مصري في الثورة التي شهدتها كل المحافظات وعواصمها الرئيسية.

وأكمل: «لا يوجد أحد يستطيع هزيمة إرادة الشعب المصري الذي يصنع المعجزات، دائمًا هناك مفاجأة، فتاريخيًا أحمس استطاع هزيمة الهكسوس الذين حكموا مصر بالحسابات المنطقية، كما أن الجيش منع دخول التتار لمصر وأنهى أثرهم في التاريخ».

ولفت إلى أن عظمة وعبقرية الجيش المصري ساهمت في تحطيم الجيش الإسرائيلي بـ«خرطوم مياه» استخدم لتدمير خط بارليف، معقبًا: «مصر ولادة، وكما أنجبت عظماء عبر التاريخ، في هذا التوقيت ربنا رزقنا بالفريق أول عبدالفتاح السيسي».

وأشاد ببيان «السيسي» يوم 3 يوليو وقوله إن القرار المصيري سيتحمله الجيش والشرطة؛ استجابة لإرادة المصريين، وحماية للدولة الوطنية والشعب المصري العظيم من توطين تنظيم إرهابي فيه.