طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن تأخر تكليف خريجي دفعة صيدلة 2021

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر تكليف خريجي دفعة صيدلة 2021.

وتساءل: "لماذا تتكرر هذه المشكلة بصورة مستمرة؟ ولماذا لا تلتزم الحكومة ووزارة الصحة بتعيين خريجى كليات الصيدلية سنوياً؟ وهل هناك زيادة فى أعداد خريجى كليات الصيدلة ووزارة الصحة ليست فى احتياج إليهم؟"، مؤكداً أنه كان من المفترض أن يتم تكليف دفعة 2022 بعد صدور قرار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بتكليف دفعات كلية الصيدلة إلى خريجي 2025، ‎وطبقا لقانون 29 لسنة 1974 فإنه يُبت في أمر التكليف في مدة أقصاها سنة.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة، بسرعة إنهاء إجراء تكليفهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدا ضرورة اتخاذ مجموعة من السياسات الجديدة خاصة فى ظل زيادة عدد الصيادلة سنويًا، خاصة من كليات الصيدلة الخاصة من أجل إيجاد فرص عمالة لجميع خريجى كليات الصيدلة، وذلك من خلال التوسع في برامج متخصصة بكليات الصيادلة وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية؛ حتى يجد الخريج فرصة عمل عقب التخرج، خاصة أن الصيدلة تعتبر من كليات القمة.

كما طالب النائب، الحكومة، بالتوسع فى إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية فى قطاع الأدوية وتشجيع مستثمرى قطاع الدواء على التوسع فى شركات الأدوية وإنشاء الشركات الجديدة ليس لاستيعاب خريجى كليات الصيدلة فقط، ولكن لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بتوطين وتعميق مثل هذه الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة صادرات مصر من الأدوية لمختلف دول العالم بصفة عامة، وللأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.