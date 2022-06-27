صلاح: الزمالك يحتاج إلى 5 صفقات سوبر واستمرار زيزو مع الفريق

قال محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، إن إدارة القلعة البيضاء هي صاحبة الحق في حسم مصير أحمد سيد زيزو، خصوصا أن تعاقده ساري، وتم إبرام عقد جديد للاعب، مشيرا إلى أن اللجان المؤقتة أبرمت عقودًا كثيرة للاعبين وتسببت في أزمات كثيرة.

وأضاف صلاح في تصريحات تليفزيونية: "الشروط التعاقدية الموجودة في عقود بعض اللاعبين يوجد فيها تفاوت كبير، وامتيازات مختلفة وأرقام مالية كبيرة، وزيزو مرتبط بعقد مع النادي وعلى الأقل أن يبقى في الموسم الجديد ويساند النادي، بلغة الكرة عليه أن يبقى موسم آخر في إطار خطة الزمالك لبناء فريق قوي".

وتابع: "حزين لما يقال عن وجود أزمات داخل الزمالك، فهناك أحاديث يومية عن وجود مشكلات، مثلما تحدث البعض عن وجود مشكلة بين أحد اللاعبين بسبب "ركنة السيارة"، كان يمكن تفادي هذه الأمور".

وواصل: "الجميع يريد مساندة نادي الزمالك، ونريد من البعض التوقف عن إصدار الأخبار الخاطئة حتى تمر تلك الفترة الصعبة".

وأشار إلى أن إدارة الزمالك عليها تدعيم الفريق بالاحتياجات المطلوبة فقط، مع ضرورة التعاقد مع 5 لاعبين سوبر، مشيرا إلى أن أوسوريو يقوم بعمل فني معين، لكنه يخشى من رحيل بعض العناصر الموجودة معه في الفريق.

وأتم: "لابد للإدارة الزمالك التعاقد مع صفقات سوبر من أجل اللعب أساسيا والمنافسة مع الموجودة على مركز أساسي، يجب الاختيار والتدقيق بعناية".