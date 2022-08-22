ألمانيا تحرز تقدما في مجال الألياف الضوئية وشبكات المحمول

قال الوزير الألماني للشئون الرقمية والنقل، فولكر فيسينج، في برلين اليوم الثلاثاء، إن زيادة سرعات الإنترنت لتصل إلى 1 جيجابت في الثانية بجميع أنحاء ألمانيا، جارٍ بخطى ثابتة، حيث تم في العام الماضي توصيل الانترنت إلى 4 ملايين منزل إضافي.

وفي حديثه الذي يأتي بعد عام من إطلاق الحكومة لاستراتيجية الجيجابت، قال فيسينج إن ألمانيا أحرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بتغطية البلاد بأكملها.

وأوضح أنه بحلول نهاية العام الماضي، كان قد تم الانتهاء من توصيل كابلات الألياف الضوئية لنحو ربع المنازل في ألمانيا، كما غطت شبكات الهاتف المحمول 87% من البلاد حتى مستوى الجيل الخامس (جي 5). ويعادل ذلك زيادة قدرها 22 نقطة مئوية.

وقال فيسينج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، تمكنا من إطلاق العنان لديناميكيات متزايدة من أجل توسيع نطاق كابلات الألياف الضوئية وشبكات الهواتف المحمولة".

وكانت الحكومة الائتلافية قد طرحت قبل عام استراتيجية الجيجابت التي تهدف إلى توصيل كابلات الألياف الضوئية لجميع المنازل والهواتف المحمولة إلى أحدث المعايير، في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030.