تراجع طفيف في الصادرات الألمانية خلال مايو

تراجعت الصادرات الألمانية على نحو طفيف في مايو الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الثلاثاء، استنادا إلى بيانات أولية أن الصادرات تراجعت في مايو الماضي بنسبة 7ر0% على أساس سنوي، وبنسبة 1ر0% مقارنة بأبريل الماضي. وبوجه عام، صدرت ألمانيا بضائع خلال ذلك الشهر بقيمة 5ر130 مليار يورو.

وكانت الولايات المتحدة مجددا أكبر سوق متلق للسلع الألمانية في مايو، والتي بلغت قيمتها 7ر12 مليار يورو. ومع ذلك، تراجعت الصادرات الألمانية إلى أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6ر3% مقارنة بشهر أبريل الماضي. وزادت الصادرات الألمانية إلى السوق الصينية المهمة بنسبة 6ر1% لتصل إلى 6ر8% مليار يورو خلال هذه الفترة.

وتم استيراد سلع بقيمة 1ر116 مليار يورو إلى ألمانيا في مايو، بزيادة قدرها 7ر1% مقارنة بالشهر السابق، وبتراجع قدره 6ر8% على أساس سنوي.