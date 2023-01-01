قالت الفنانة مديحة حمدي، إن والدتها كانت حريصة على تنمية مواهبها التمثيلية وتشجيعها، لافتة إلى أنها قلدت الفنانات فيروز وسامية جمال وتغني الفولكلور الشعبي، في تجمعات نساء العائلة، عندما كانت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «أنتي»، المذاع عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن الفضل يرجع إلى والدتها في عملها بمهنة التمثيل، قائلة إن والدتها شجعتها على التقديم للالتحاق بفرق مسارح التليفزيون.

وأوضحت أن ابن عمها اقترح على والدتها التقديم لها في فرق مسارح التليفزيون، دون إعلام والدها بالأمر حتى يتأكدوا من نجاحها، لافتة إلى أنها نجحت في الاختبارات بينما رسب ابن عمها.

ولفتت إلى أن والدها لم يعارض عملها كفنانة؛ لأنه حاصل على شهادة دكتوراه في عقد اتفاقيات الطيران الدولية، وكان مطلعًا على الثقافات الأجنبية، ولا يعارض خروج الفتاة من المنزل طالما يثق فيها ووجودها برفقة أحد أفراد العائلة.

وروت أن والدها طلب منها أمرين؛ الأول صون اسم العائلة والثاني استمرار التفوق الجامعي، موضحة أن أفراد عائلتها لم يكونوا أغنياء ولكنهم أصحاب علم من الطبقة المتوسطة.

وأكملت: «قال لي وأنا ماشية اعرفي إن اسم أبوك وأمك وإخوتك على جبينك وريني هتتصرفي إزاي، وأكد أهمية احترام التقاليد المصرية والموروثات، وأننا لن نخرج من ثوبنا».

وأشارت إلى أن زوجها طلب منها الاستغناء عن أحد مجالات الفن؛ السينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة، للتفرغ إلى تربية الأطفال وبناء الأسرة، مضيفة أنها قررت الاستغناء عن السينما.

وأكملت أنها لم تحقق نجاحًا سينمائيًا رغم نجاح أفلامها جماهيريًا، لافتة إلى أن تقييم النقاد موضوعيًا كان يرى بأن تلك الأفلام غير ناجحة.