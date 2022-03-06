سي إن إن: الهجوم المضاد الأوكراني بطيء ولم يلب التوقعات لهذه الأسباب

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يشعرون بالقلق حيال حقيقة أن تقدم الهجوم المضاد الذي طال انتظاره يقاس بالأمتار، بدلا من الكيلومترات.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن حلفاء كييف على دراية بأنه لا يمكن لأوكرانيا هزيمة روسيا بدون مساعدتهم، لكن الوتيرة الأبطأ من المتوقع للهجوم المضاد تعني أن دعمهم قد يصبح غير مستدام على نحو متزايد إذا استمر الصراع.

وتعاني العديد من الدول التي تدعم الجهود الحربية لأوكرانيا من ارتفاع التضخم، وزيادة معدلات الفائدة، والنمو البطئ.

ويحتاج قادتهم – الذي يواجه بعضهم انتخابات في العام ونصف المقبلين – إلى تبرير المقدار الهائل من الموارد التي ضخوها في أوكرانيا بينما يكافح ناخبيهم لتلبية متطلباتهم.

ويمكن أن يصبح ذلك صعبًا إذا لم يكن هناك الكثير من النجاح في ساحة المعركة لإظهاره.

ومع ذلك، يبدو أن الدعم في الوقت الحالي لم يتغير. وأقر عدة مسئولين أوكرانيين وغربيين بأن الهجوم المضاد فشل حتى الآن في تحقيق تقدم كبير، لكن سارع معظمهم للقول إن التقدم البطيء مبرر.

ولم تتغير الخطوط الأمامية في جنوب وشرق أوكرانيا كثيرا على مدار الشهور الماضية، الأمر الذي أعطى القوات الروسية متسعًا من الوقت لحفر الخنادق والاستعداد للهجوم المضاد.

ووفقا لتقييم أجراه معهد دراسة الحرب، (مركز بحثي مقره واشنطن)، تخضع بعض من أكثر القطاعات استراتيجية بالخطوط الأمامية لحراسة خطوط دفاعية متعددة، الأمر الذي يزيد صعوبة اختراقها على القوات الأوكرانية.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إن الوتيرة ليست مفاجئة، بالنظر إلى أن الجنود الأوكرانيين يقاتلون "من أجل حياتهم".

وأضاف: "نقدم لهم أكبر قدر ممكن من المساعدة، ولكن في النهاية، يهاجم الجنود الأوكرانيون عبر حقول الألغام وفي الخنادق. نعم، بالتأكيد، تسير ببطء بعض الشيء، لكن هذا جزء من طبيعة الحرب".

وأشارت "سي إن إن" إلى أن حقول الألغام في أوكرانيا كثيفة للغاية، ويمكن للقوات التي تحاول تحرير المنطقة التقدم "شجرة تلو شجرة"، بحسب ما قاله أحد الجنود، مشيرا إلى أنه على مدار سنوات خدمته، لم ير هذا العدد الكبير من حقول الألغام من قبل.

وفي حين تشق القوات الأوكرانية طريقها عبر حقول الألغام المميتة على الأرض، لازالت تفتقر للتفوق الجوي وتتعرض لهجمات جوية متكررة.

وقال ليجون وهو رقيب في اللواء 47 الأوكراني المنخرط في القتال جنوب أوكرانيا، إنه كان من الواضح أن القوات الروسية كانت تستعد لهذه اللحظة منذ شهور.

وأضاف: "علموا أن هذه المنطقة ستشهد الهجوم الرئيسي، لذا استعدوا جيدا. لديهم المدفعية والطيران هنا، وتعمل كل من المقاتلات والطائرات الهليكوبتر بانتظام".

وتابع أن القتال في المنطقة كان مشابها "لما كان عليه الحال في باخموت خلال أشد مرحلة".

وقال المسئولون الأوكرانيون مرارا إنه في حين يجرى الهجوم المضاد، لم يأت الهجوم الرئيسي بعد.

وذكر معهد دراسة الحرب أن المعلومات التي ينشرها المدونون العسكريون الروس بشأن الوضع على طول الخطوط الأمامية ترجح أن "القوات الأوكرانية لا تحاول في الوقت الحالي شن أي نوع من العمليات واسعة النطاق التي من شأنها أن تؤدي إلى تقدم إقليمي كبير".

وبدلا من ذلك، يبدو أن الجيش الأوكراني يشن هجمات أصغر في اتجاهات مختلفة على طول الخطوط الأمامية الممتدة لمسافة ألف كيلومتر، في محاولة لإجهاد الاحتياطيات الروسي قبل شن هجوم كبير.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أراد أن يكون استراتيجيا بشأن الأماكن التي يرسل إليها الجنود.