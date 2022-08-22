أردوغان يقلل من احتمال إحراز تقدم في محادثات انضمام السويد لحلف الأطلسي

قلل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من احتمال إحراز تقدم كبير في المحادثات بين وزراء خارجية تركيا والسويد وفنلندا بشأن انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والمقررة غدا الخميس، وسط خلاف بشأن حرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.



وانتقد أردوغان، في حديثه قبل المحادثات، واقعة حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية الأسبوع الماضي، بما في ذلك حقيقة أن الشرطة السويدية سمحت بذلك.



وقال أردوغان، عقب اجتماع للحكومة التركية، في العاصمة أنقرة أمس الاثنين: "الكفاح الحازم ضد المنظمات الإرهابية ومعاداة الإسلام خط أحمر بالنسبة لنا".



وأضاف أردوغان "هذه جرائم كراهية تتغذى على العداء للإسلام. والأسوأ بكثير هو ارتكاب جريمة الكراهية تلك في ظل حماية الشرطة".



ويهدف الوزراء إلى المساعدة في كسر الجمود الذي حال دون انضمام السويد للحلف لأكثر من عام.



وتأتي المحادثات قبل قمة مهمة لزعماء الحلف العسكري مقررة يومي 11 و12 يوليو الجاري.