السفيرة الأمريكية لدى موسكو تلتقي المراسل جيرشكوفيتش في محبسه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن المراسل الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، الذي تم إيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة في روسيا، "بصحة جيدة".

وأضاف الوزارة في بيان "تفيد السفيرة لين تريسي بأن السيد جيرشكوفيتش بصحة جيدة ولا يزال قويا رغم ظروفه".

وتمكنت تريسي من زيارة الصحفي، الذي يعمل في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في السجن في موسكو. وهذه هي المرة الأولى منذ 17 أبريل التي يمنح فيها ممثلو السفارة الأمريكية حق التواصل القنصلي.

وأضاف البيان أن جيرشكوفيتش سيستمر في تلقي "كل الدعم المناسب".

وتم القبض على المراسل من قبل جهاز المخابرات الروسية الداخلية (إف إس بي) في مارس في مدينة يكاترينبرج في جبال الأورال.

وهو متهم بجمع معلومات سرية عن المجمع العسكري الصناعي الروسي لصالح الوكالات الأمريكية.

وتنفي صحيفة "وول ستريت جورنال" ذلك قائلة إن جيرشكوفيتش كان يقوم بعمله باعتماد رسمي.

وأضافت الصحيفة: "السيد جيرشكوفيتش محتجز ظلما والتهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، وندعو الاتحاد الروسي إلى إطلاق سراحه فورا".