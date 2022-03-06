ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن العلماء في أستراليا شخصوا أول حالة في العالم لإصابة رياضية محترفة باعتلال الدماغ الرضحي المزمن (سي.تي.إي)، لدى تشريح جثمان اللاعبة هيذر أندرسون، ما ينذر بتداعيات على ملايين الفتيات والنساء اللائي يلعبن رياضات تستلزم الاحتكاك الجسدي.

وأوضحت "سي.إن.إن" أنه تم اكتشاف وجود درجة منخفضة من اعتلال الدماغ الرضحي المزمن لدى هيذر أندرسون، لاعبة دوري كرة القدم الأسترالية، خلال تشريح العلماء في بنك الدماغ الرياضي الأسترالي لجثمانها، والذي نشرت نتائجه الأسبوع الماضي في دورية "اكتا نيوروباتولوجيكا".

ويعد اعتلال الدماغ الرضحي المزمن مرض تنكسي عصبي يمكن أن يحدث بعد إصابات دماغ رضحية متكررة أو ضربات في الرأس، مع أو بدون ارتجاج، وشخصت الإصابة به حتى الآن لدى الرياضيين الذكور المحترفين.

ولكن زيادة مشاركة النساء في نفس الرياضات على مدار العقدين الماضيين تعني أنهن معرضات للإصابة أيضًا، بحسب الدورية، ولاسيما بالنظر إلى الأبحاث التي تشير إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالارتجاج من الرجال.

وقال أخصائي الأمراض العصبية مايكل باكلاند: "كان الزملاء في الخارج يراقبون الألعاب التي تتطلب احتكاك جسدي بين النساء على مدار السنوات العشر الماضية، ومع زيادة شعبية ومشاركة النساء في تلك الرياضات، كنا جميعًا نفكر نوعًا ما في أنه عاجلاً أم آجلاً، سيظهر هذا المرض".

وأضاف باكلاند، وهو أستاذ مساعد أكلينيكي بجامعة سيدني: "الأمر يشبه التدخين وسرطان الرئة. في وقت مبكر كانت الإصابات بسرطان الرئة هائلة بين الرجال.. ثم بدأت النساء في التدخين بأعداد متساوية. وبعد 20 عامًا، كان هناك ارتفاع كبير في سرطان الرئة لدى النساء".

وتابع: "لذا أعتقد أننا في بداية رؤية تداعيات هذه الزيادة في المشاركة، على مستوى الهواة والمحترفين".

وتوفت اللاعبة المحترفة أندرسون عن عمر ناهز 28 عاما. وبدأت لعب كرة القدم عندما كانت بعمر خمسة أعوام، واتجهت إلى الألعاب التي تتطلب احتكاك جسدي بعمر 18 عاما - دوري كرة القدم الأسترالية ودوري الرجبي – قبل وفاتها انتحارا في نوفمبر الماضي.

وتضمنت مسيرتها الاحترافية 8 مباريات خلال موسم 2017، قبل أن تتعرض لإصابة في الكتف أنهت مسيرتها الرياضية.

وعرفت أندرسون بارتداء خوذة وردية زاهية على أرض الملعب حتى تتمكن والدتها التي تعاني من ضعف البصر من رؤيتها وهي تلعب.

ويقول العلماء إن الخوذات وعصابات الرأس يمكن أن تمنع كسور الجمجمة ولكنها لا تمنع الدماغ من التحرك داخل الجمجمة عند إصابة شخص ما.

وخلال مسيرتها المهنية، أصيبت أندرسون بارتجاج واحد مؤكد، وعانت من أربعة آخرين مشتبه بهم، وفقًا لعائلتها، الذين تبرعوا بدماغها لبنك الدماغ الرياضي الأسترالي للحصول على مزيد من الإجابات حول سبب وفاتها.