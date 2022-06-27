فينوس وليامز تخسر أمام سفيتولينا وتودع بطولة ويمبلدون للتنس مبكرا

ودعت نجمة التنس الأمريكي المخضرمة فينوس وليامز منافسات فردي السيدات ببطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون) مبكرا، بخروجها من الدور الأول للمسابقة.

وخسرت وليامز أمام الأوكرانية يلينا سفيتولينا بنتيجة 6 / 4 و6 / 3، اليوم الاثنين، في الدور الأول للبطولة العريقة، ثالث مسابقات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم.

وكانت وليامز ، التي شاركت للمرة الأولى في ويمبلدون عام 1997، غابت عن منافسات الفردي العام الماضي، لكنها شاركت في النسخة الحالية للبطولة بعدما حصلت على بطاقة دعوة (وايلد كارد)، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ورغم ذلك، فشلت وليامز، الفائزة باللقب 5 مرات، في الاستمرار بالبطولة، حيث بدا تأثرها بالإصابة التي تعرضت لها في اللحظات الأولى من اللقاء ضد سفيتولينا.