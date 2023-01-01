غاب جنرال روسي تم استجوابه فيما يتعلق بالتمرد الفاشل لمجموعة فاجنر الروسية الخاصة، بشكل واضح عن اجتماع لكبار قادة الجيش، أدان خلاله وزير الدفاع سيرجي شويجو التمرد.

يُذكر أن الجنرال سيرجي سوروفيكين -56 عاما-، وهو ضابط عسكري يطلق عليه اسم "الجنرال ارماجدون" بسبب أساليبه القاسية في سوريا، لم يظهر منذ التمرد القصير الذي انتهى يوم 24 يونيو، وجرى استجوابه بشأن علاقته برئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين لعدة أيام الأسبوع الماضي في مكان غير معلوم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصدر مطلع.

وقال شويجو لقوات الجيش في اجتماع بوزارة الدفاع اليوم الاثنين، بثه التلفزيون الرسمي، وذلك في أول تصريحات له بعد التمرد إن "محاولة زعزعة استقرار الوضع في روسيا" فشلت لأن أفراد القوات المسلحة "ظلوا مخلصين لقسمهم وواجبهم".

وتابع "الاستفزاز لم يكن له أي تأثير على عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا".

ولم يشر شويجو في خطابه لقائد مجموعة بريجوجين أو قوات فاجنر التي تخضع لقيادة بريجوجين بالاسم بصفتها المسئولة عن التمرد.