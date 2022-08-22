 ارتفاع حصيلة عملية الدهس في تل أبيب إلى 10 مصابين إسرائيليين - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة عملية الدهس في تل أبيب إلى 10 مصابين إسرائيليين

وكالات
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 2:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 2:24 م

ارتفعت حصيلة الإصابات جراء عملية الدهس، التي وقعت ظهر اليوم الثلاثاء، في تل أبيب، إلى 10 إسرائيليين فيما أفادت مصادر إسرائيلية باستشهاد منفذها بعد إطلاق النار عليه.

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، بإصابة 10 إسرائيليين في عملية الدهس في "تل أبيب" بعضهم في حال الخطر.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن عملية دهس وطعن نفذت شمالي تل أبيب عبر منفذ واحد ولم تشمل إطلاق نار، مؤكدة أنها على خلفية قومية، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "وفا".

وأضافت أن أحد المستوطنين أطلق النار على المنفذ في المكان ما أدى إلى استشهاده.


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