سامح عاشور: مرسي والإخوان خلقوا الفوضى والشعب أنقذ البلاد منهم

قال النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين السابق، إن جماعة الإخوان أرادت التدخل في عمق السلطة القضائية، مستشهدًا بمحاولة محمد مرسي عزل النائب العام عبد المجيد محمود وتعيينه سفيرًا للفاتيكان.

وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، أن المحامين جزء من منظومة العدالة وبمثابة شريك في تحقيقها، مؤكدًا أن المحامين لا يقبلون بأي حال من الأحوال أن يمس أحد القضاء وتعيين شخص لا يعلمون عنه شيئًا، وهذا بمقتضى الشراكة بينهما.

وأشار إلى خطاب "مرسي" بميدان التحرير وحلفه اليمين الدستوري، منندًا بما أسماه "استخفافه واحتقاره لثورة 23 يوليو" فضلا عما أسماه "استهزاءه" بالسياسية المصرية في مرحلة تحتمل التقييم ويوجد بها السلبيات والإيجابيات.

ونوه أن ما حدث في ثورة 23 يوليو مرورًا بالستينيات وما بعدها كان جزءًا من الحركة الوطنية المصرية ونوع من أنواع التحول الاجتماعي الذي كان مقبولًا في ذلك الوقت وقد يكون محل انتقاد الآن ولكنه ساهم في البنية المجتمعية.

وأشار إلى أن مرسي هو من بدأ بالفوضى، ولكن الشعب المصري حاول إنقاذ الدولة من الفوضى التي خلقتها جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن حضورهم وتشكيلهم العنقودي المنظم لا يسمح بوجودهم في منطقة أكثر من المعارضة وليس في الحكم.