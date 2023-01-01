نقابة الصحفيين الفلسطينية: الاحتلال يستهدف الصحفيين مجددا ويمنعهم من تغطية جرائمه داخل جنين

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي جددت، اليوم الثلاثاء، استهداف الصحفيين عند مدخل مخيم جنين، أثناء محاولتهم الدخول للمخيم لتغطية جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب في جنين ومخيمها الصامد.

وقال الصحفي علي سمودي، في إفادة لنقابة الصحفيين، إن "الاحتلال يستهدف الصحفيين بشكل مباشر بإطلاق النيران تجاههم عدة مرات".

وأضاف سمودي: "أننا نشعر بخطر شديد على حياتنا، وأنه من الواضح تماماً أن هناك قراراً رسمياً من قبل سلطات الاحتلال بمنع الصحفيين من نقل حقيقة ما يجري من جرائم بالمخيم" .

وبناء على ذلك، طالبت النقابة مجدداً، في بيانها، الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكافة المنظمات الدولية، بالتحرك العاجل للضغط على حكومة الاحتلال، بهدف منع ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين.

كما دعت النقابة كافة الصحفيين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وارتداء معدات السلامة المهنية، وعدم التحرك دون أن توفر لهم مؤسساتهم الاعلامية كافة ملابس السلامة المهنية في هكذا ظروف خطرة جدا.