مؤسس تمرد: أول الموقعين على الاستمارة كان سائقا

قدم حسن شاهين أحد مؤسسى حركة تمرد، الشكر للشعب المصري، الذي خاض ثورة 30 يونيو وانتصر للهوية والوطنية المصرية، وأسقط الجماعة الإرهابية وعزلها عن حكم مصر.

وأضاف خلال برنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC”، أن حركة تمرد ليست التي دفعت المواطنين للخروج للشوارع وإقامة المظاهرات ضد حكم الجماعة الإخوانية، مؤكدا أنها كانت رغبة من جموع الشعب لعزل الإخوان.

ولفت إلى أن حركة تمرد كانت البوصلة للشعب المصري وخارطة الطريق وبادرة الأمل لإنهاء حكم الجماعة الارهابية بشكلا سلميا، موضحًا أنه طرح فكرة لجمع 15 مليون توقيع كعدد أكبر الناخبين الذين انتخبوا محمد مرسي متابعا: "تمرد كانت حملة شعبية يتلف حولها كل المصريين .. وجمعنا أكثر من 22 مليون توقيع".

وتابع: "أول مواطن وقع على استمارة حملة تمرد كان سائق تاكسي وهذا يدل على أن بسطاء المواطنين يرفضون الحكم وليس السياسين أو القيادات الوطنية".

ولفت إلى أن الشارع المصري لفظ أن الإخوان جماعة إرهابية سيطرت على حكم الدولة وأرادت أن تعبث بمؤسسات الدولة والهوية المصرية، لذلك كان هناك قوة شعبية لنزول الشوارع وعزلهم عن الحكم.