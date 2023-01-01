

أبدى الفنان هشام عباس، شعوره بالصدمة لوفاة المطرب علاء عبد الخالق، أمس، وذلك بعد رحلة طويلة مع المرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أنه ترابطه علاقة صداقة قوية مع الفنان الراحل، لافتًا إلى أنه أثر فنيًا به واحتضن موهبته وشجعه كثيرًا في بداية مشواره الفني.

وأكد أن الفنان علاء عبد الخالق لم يكن من الفنانين الغيورين من زملائه، بل على العكس تمامًا بأنه كان فنانًا جميلًا وذو أخلاق طيبة ومحبوب من الجميع، منوهًا أنه لم يشتكِ على الإطلاق طوال فترة مرضه، هذا إلى جانب عدم علمه بأي تفاصيل عن مرضه.

ولفت أنه في المرات التي كان يخرج فيها كان يرافقه هو ومجموعة من أصدقائه الفنانين، لافتًا إلى أنه كان سعيدًا بوجودهم في حفل عقد قران ابنته في الفترة الماضية وقدم بعض الأغاني معهم.

ودعا الله بأن يدخله فسيح جناته، لأنه شخصية طيبة وودودة مع المحيطين به، مشددًا أن الأغاني التي قدمها طوال مشواره الفني ستبقى خالده ولديه كتبة جيدة من الأغاني.

وأعلن الفنان حسام حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس، عن وفاة صديق عمره الفنان والمطرب علاء عبدالخالق أحد أبرز نجوم جيل الثمانينيات والتسعينيات، وذلك عن عمر ناهز 59 عاما.

وشيّع عدد كبير من نجوم الفن جثمان الفنان علاء عبد الخالق إلى مثواه الأخير، وأدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.