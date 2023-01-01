بوتين يعرب عن إيمانه بتحقيق الانتصار الروسى على أوكرانيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يزال مقتنعا بانتصار موسكو في الحرب ضد أوكرانيا.
ونقلت وكالة انباء تاس الروسية الرسمية عن بوتين قوله، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع خريجي احدى جامعات الادارة العامة إنه "لا شك في ذلك".