 بوتين يعرب عن إيمانه بتحقيق الانتصار الروسى على أوكرانيا - بوابة الشروق
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بوتين يعرب عن إيمانه بتحقيق الانتصار الروسى على أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 10:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 10:42 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يزال مقتنعا بانتصار موسكو في الحرب ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة انباء تاس الروسية الرسمية عن بوتين قوله، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع خريجي احدى جامعات الادارة العامة إنه "لا شك في ذلك".


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