استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد مواطن إسرائيلي؛ متأثراً بجروح حرجة في الرأس، أصيب بها برصاص الاحتلال اليوم في جنين.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، أن عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين ارتفع إلى ١١ شهيدًا حتى اللحظة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين منذ أمس الاثنين، وسط استشهاد 11 مواطنًا، وإصابة نحو 100، بينهم 20 في حالة حرجة، ونزوح مئات المواطنين عن منازلهم.

وكانت جامعة الدول العربية، قد دعت إلى تحرك عربي عاجل من خلال القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي.

جاء ذلك ضمن قرار لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في دورة غير عادية برئاسة مصر.

وبحث الاجتماع سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة ومخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة.