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مباشر.. الزمالك (1) × المقاولون العرب (0)

الشروق
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 8:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 8:51 م

تقدم بوابة الشروق تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر، والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.

 

بداية المباراة.... 

الدقيقة 5: محاولات من عناصر الزمالك من أجل إضافة الهدف الأول وضغط على مرمى المقاولون.

الدقيقة 15: احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك.

الدقيقة 16: جوووووووووووووووووووووووووووووول عن طريق أحمد سيد زيزو

ويلعب الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إبراهيما نداي، عبد الله نيمار، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري..


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