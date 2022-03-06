تقدم بوابة الشروق تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر، والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.
بداية المباراة....
الدقيقة 5: محاولات من عناصر الزمالك من أجل إضافة الهدف الأول وضغط على مرمى المقاولون.
الدقيقة 15: احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك.
الدقيقة 16: جوووووووووووووووووووووووووووووول عن طريق أحمد سيد زيزو
ويلعب الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:
حارس مرمى: محمد صبحي
خط الدفاع: محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح.
خط الوسط: محمد أشرف روقا، إبراهيما نداي، عبد الله نيمار، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري..