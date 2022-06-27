أحيا نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة احتفالية صيفية ضخمة على شاطئ بالعلمين الجديدة بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية.

وقدم عبد الباسط باقة رائعة من اجمل أغانية التي تألق به خلال مشوارة الفني بأكمله مثل أغنية "يعجبني كلك، أنا مش عارفني، ضيعنا، الجو هادي، يا معلمني الهوا، يا أصفر، واختتم الحفل بأغنية سطلانة وتفاعل معه الحضور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني في جو ملئ بالبهجة والسعادة.

جدير بالذكر انتهي حمودة مؤخراً من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم محمد هنيدى الجديد "البريمو" المقرر طرحه فى دور العرض قريباً، حيث قرر صناع الفيلم اطلاق الأغنية قبل بدء عرض الفيلم فى السينمات وذلك ضمن عمليات الدعاية التى ستنطلق خلال الأيام المقبلة.