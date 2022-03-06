محافظ المنيا يصدر حركة تعيينات وتنقلات لنواب رؤساء المدن والقرى

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حركة تعيينات وتنقلات لعدد من نواب رؤساء المدن والقرى على مستوى المحافظة، وذلك لضخ دماء جديدة تناسب المرحلتين الحالية والمستقبلية، فضلًا عن تصعيد الكوادر ذات الكفاءة المتميزة في العمل الميداني؛ لتحقيق التنمية الشاملة في بجميع القطاعات، من خلال الدفع بقيادات مؤهلة لتطوير آلية التواصل مع المواطنين وسرعة حل مشاكلهم.

وشملت الحركة تكليف وتصعيد 11 كادرًا إلى وظيفة نائب رئيس وحدة محلية لمركز ومدينة، وكذا تكليف 17 رئيس وحدة قروية من المتميزين في العمل الميداني.

وأكد المحافظ، أن الحركة تأتي في إطار استمرار تقييم الأداء لنواب رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المجالس القروية، والعاملين بالوحدات المحلية بما يتوافق مع المرحلة الحالية.