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الاتحاد الأوروبي: الصين تلغي زيارة بوريل

وكالات
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 5:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 5:24 م

قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الصين ألغت زيارة كان من المقرر أن يقوم بها مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لبكين الأسبوع المقبل.

ولم تبد الصين أسباباً لإلغاء الزيارة، وهو الإجراء الذي يأتي في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تقليص المخاطر الناجمة عن علاقتها الاقتصادية الوثيقة مع الصين، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت المتحدثة لوكالة "رويترز" في بيان مكتوب، اليوم الثلاثاء: "لسوء الحظ أبلغنا نظراؤنا الصينيون أن المواعيد التي كانت مقررة الأسبوع المقبل لم تعد ممكنة، وأنه يجب علينا الآن البحث عن بدائل".


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