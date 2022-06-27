قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن الفوز أمام البنك الأهلي في كأس مصر، جاء نتاج الاستقرار الفني والإداري خلال الفترة الماضية.

وتابع سعيد في تصريحات تليفزيونية: "نحاول خلق دوافع من أجل تحقيق بطولة، ولكن اللاعبين لابد أن يكون لديهم الدافع الأكبر".

وأضاف: "بيراميدز غير من سياسته، وأصبح من الأندية المتزنة في المصروفات ولم ندفع أموالا في الصفقات باستثناء إعارة مصطفى فتحي والمغربي محمد الشيبي لاعب الفريق، والباقي جاءت مجانية، ويوجد أندية تنفق أموال طائلة أكبر من بيراميدز، ولكن العين دائمًا علينا".

وأشار المدير الرياضي، إلى أن بيراميدز أصبح سلعة للوكلاء واللاعبين من أجل تجديد عقودهم أو الحصول على عروض قوية أخرى ويتم ربط النادي باسمه لتحقيق هدفه، وتم تقليل حجم الرواتب بنسبة 30%.

وعن اقتراب الأهلي من حسم الدوري، قائلا: "المنافسة لا زالت مستمرة ولكن الأمور ليست في أيدينا وأيدي النادي الأهلي، ولكن في النهاية تلك كرة القدم، ونسعى للتركيز في البطولات التي نشارك فيها".