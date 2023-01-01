مصدر فلسطيني ينفي استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل

فى مصدر رسمي فلسطيني، اليوم الثلاثاء، ما تحدث عنه إعلام عبري بشأن استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة الفلسطينية وقف الاتصالات مع تل أبيب عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مسؤول أمني لم تسمه، نفيه "ما تحدثت عنه مصادر إعلامية إسرائيلية (لم يذكرها) عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن التنسيق الأمني ما زال مستمرا".

وذكر المصدر أن "الأجهزة الأمنية ملتزمة بقرارات القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأن كل ما يشاع يهدف إلى خلق البلبلة، وهو جزء من الحملة التي تشن على السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

ودعا وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والموضوعية والعودة إلى المصادر الرسمية الفلسطينية قبل أن تنساق إلى هذه الألاعيب الإسرائيلية".

ولم يذكر المصدر الأمني المصادر الإعلامية الإسرائيلية، لكن وكالة شهاب الفلسطينية (غير حكومية) قالت إن مراسل القناة "13" العبرية نقل عن الجيش الإسرائيلي قوله: "رغم الإعلان الفلسطيني عن وقف التنسيق الأمني إلا أن الاتصالات مستمرة بين كبار الضباط الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأمس الاثنين، قررت القيادة الفلسطينية في ختام اجتماعها في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس "وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل واستمرار وقف التنسيق الأمني معها".

وجاء القرار ردا على عملية عسكرية تنفذها القوات الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها منذ فجر الاثنين، أسفرت عن "10 شهداء وأكثر من 120 جريحا، بينهم نحو 20 إصابة خطيرة"، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.