إعلام عبري: إصابات خطيرة إثر عملية إطلاق نار ودهس في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، ظهر الثلاثاء، بتسجيل عدة إصابات بين المستوطنين المتطرفين، إثر تعرضهم لعمليتي دهس وإطلاق نار في تل أبيب.

وتحدثت التقارير، عن إصابة عشرة أشخاص إثر عمليتي دهس وإطلاق نار مزدوجة، بينهم 3 حالات خطيرة، حسبما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

جاء ذلك تزامنا مع دخول العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين يومه الثاني، مخلفا حتى الآن عشرة شهداء وعدد من الجرحى.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، إن القيادة العسكرية في جيش الاحتلال تستعد لإنهاء ما سمتها «العملية» - في إشارة إلى العدوان - في جنين إذا لم تحصل تطورات جديدة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الدفاع اختتم تقييما أمنيا بشأن الوضع في جنين بمشاركة رئيسي الأركان والشاباك، وشدد على ضرورة منح الحرية الكاملة لتحركات قواته في جنين.