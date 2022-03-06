رئيس وزراء اليونان يتعهد بالسداد المبكر لديون بلاده

تعهد رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، بسداد قروض الإنقاذ التي حصلت عليها بلاده قبل عامين من موعد استحقاقها، في إشارة ثقة للأسواق المالية في بداية الولاية الثانية لرئيس الوزراء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميتسوتاكيس قوله في مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرج "سنكون قادرين على سداد القروض قبل موعدها بنهاية العام الحالي... هذا التزام أمام المستثمرين".

يذكر أن ميتسوتاكيس فاز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الشهر الماضي بفترة حكم ثانية مدتها أربع سنوات، مما مثل تفويضا لحكومته المحافظة لتطبيق السياسات المنحازة للمستثمرين التي روج لها أثناء الحملة الانتخابية. ويعني هذا التخلص من ديون اليونان البالغة 356 مليار يورو (388 مليار دولار) وهو أعلى معدل للدين العام على مستوى منطقة اليورو.

وقال ميتسوتاكيس إنه يهدف إلى استعادة التصنيف الائتماني الجيد للسندات السيادية لليونان خلال العام الحالي، بعد 13 عاما من فقدان هذا التصنيف في بداية الأزمة المالية الطاحنة.

وبعد تصريحات ميتسوتاكيس، استردت السندات اليونانية ذات العامين خسائرها، وتراجع سعر العائد عليها من 56ر3% صباح اليوم إلى 42ر3% في تعاملات الظهيرة. في المقابل لم تسجل السندات العشرية القياسية تغييرا ملحوظا.

وسيمثل السداد المبكر للقروض التي حصلت عليها اليونان في إطار برنامج الإنقاذ المالي المسمى آلية قروض اليونان، خطوة رمزية بالنسبة لميتسوتاكيس الذي يسعى إلى تجاوز سنوات الفوضى المالية الماضية والتي جعلت بلاده تقترب من الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتصبح الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي ينخفض تصنيفها الائتماني إلى درجة عالي المخاطر.

وقالت مؤسستا موديز إنفستورز سيرفس وسكوب ريتنجس للتصنيف الائتماني إن فوز ميتسوتاكيس في الانتخابات حدث إيجابي بالنسبة للتصنيف الائتماني لليونان.