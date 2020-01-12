الرئاسة الفلسطينية: عدوان إسرائيل على جنين سبب شعورها بالحصار والانعزال

قال نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية يمينية فاشلة وتعلم أنها معزولة ومحاصرة ومقسمة، ومن ثم تريد أن تدافع عن نفسها بأي طريقة من الطرق، ما يدعوها للاستمرار في تنفيذ اعتداءاتها على مخيم جنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تشن هذه الحروب لأسباب داخلية، في ظل الانقسام الذي تعيشه والأزمة السياسية التي تواجهها.

وتابع: «الحل الوحيد من وجهة النظر الإسرائيلية هو ضرب العرب في أي مكان، سواء في سوريا أو فلسطين حتى توحد المجتمع الإسرائيلي المقسم».

وأشار إلى المشكلة الأساسية تكمن في أن هنالك فلسطينية وعربية يجب أن تكون على الطاولة، متابعا: «لا نثق في أمريكا ولا نعول عليها، ولا نعول إلا على أنفسنا، ومستمرون في الدفاع عن حقوقنا، وستبقى القضية مستمرة».