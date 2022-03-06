 إنقاذ متسلقة كهوف مصابة من كهف عميق بإيطاليا - بوابة الشروق
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إنقاذ متسلقة كهوف مصابة من كهف عميق بإيطاليا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 6:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 6:52 م

نجح العشرات من عمال الإنقاذ بمناطق الجبال والكهوف في إنقاذ امرأة مصابة تبلغ من العمر 31 عامًا من كهف عميق خلال عملية شاقة استمرت 36 ساعة في شمالي إيطاليا.

وذكر الفريق المتخصص في أعمال الإنقاذ بالجبال والكهوف في إيطاليا في آخر تحديث له لتغريدته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أنه يتم حاليا إعداد المرأة لنقلها بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن حالتها الصحية مستقرة.

وسقطت المرأة على عمق 150 مترا في كهف يعرف باسم بوينا فونتينو بعد ظهر أمس الأول الأحد مما أدى إلى إصابتها في ساقها.


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