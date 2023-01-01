رئيس وزراء باكستان يدعو منظمة شنغهاي لمواجهة الإرهاب وتغير المناخ

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم، الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إلى بذل الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في الركود الاقتصادي والإرهاب وتغير المناخ.

وجاءت تصريحات شريف، خلال خطابه الافتراضي في الاجتماع الـ23 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون الذي انعقد في الهند، عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك شريف في المؤتمر تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الهندي نريندرا مودي والذي قدم هذه الدعوة بصفته الرئيس الحالي للمنظمة.

وشارك في الاجتماع كل من الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ورئيس طاجكستان إمام علي رحمان، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأضاف شريف، أن قادة المنظمة يجتمعون في منعطف حرج حيث يواجه العالم تحديات اجتماعية واقتصادية، مشدداً على أن المنظمة يمكن أن تلعب دور بارزاً للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد شريف، ضرورة بذل الجهود المشتركة للترابط الإقليمي والذي يعد سمة مميزة للاقتصاد الحديث ووسيلة للسلام والازدهار.

وقال شريف إن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وهو مشروع رائد لمبادرة الحزام والطريق يمكن أن يغير قواعد اللعبة للتقدم في ضوء موقع باكستان الذي يربط المنطقة.

وذكر أن باكستان ستستضيف مؤتمر اتصال إقليمي بنهاية العام الجاري. وحول ملف الإرهاب والتطرف أكد رئيس الوزراء الباكستاني، ضرورة محاربة هذه الظاهرة بقوة وتصميم من قبل جميع دول المنظمة، موضحا أنه يجب على جميع الدول تجنب لعبة دبلوماسية بهذا الصدد وإدانة جميع أشكال الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة.

وقال شريف إنه لا يوجد مبرر لقتل الناس كما لا ينبغي تهميش الأقليات الدينية في ثوب الأجندة السياسية.

وحول ملف أفغانستان، أوضح شريف أن الاستقرار في أفغانستان أمر بالغ الأهمية لتحقيق الهدف المشترك في المنطقة مسلطاً الضوء على الأزمة الإنسانية الخطيرة والانهيار الاقتصادي في أفغانستان والتي تحتاج إلى تدابير تصحيحية عاجلة من قبل الحكومة الأفغانية المؤقتة والمجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بالكوارث الناجمة عن المناخ، قال شريف إن الوضع يتطلب تضامناً عالمياً لأن الوقت قد حان للعمل معاً، ذاكرا أن الفيضانات المفاجئة في العام الماضي في باكستان أدت إلى مقتل 1700 شخص وخسائر اقتصادية بقيمة 30 مليار دولار.