 أحمد فلوكس ينهى خلافه مع أشرف زكي: ليس صلحا وإنما رجوع لبيتي - بوابة الشروق
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أحمد فلوكس ينهى خلافه مع أشرف زكي: ليس صلحا وإنما رجوع لبيتي


نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 10:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 10:08 م

أعلن الفنان أحمد فلوكس تصالحه مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك بعد سنوات من الخلاف بينهما.

ووصف فلوكس، فى بيانا، ما حدث منه تجاه أشرف زكى بـ"فعل شيطان سام"، موضحاً أنه فى النهاية لا يبقى إلا الأصول والعودة للحق، ولن ينسى فضله عليه، قائلا: "هو من بنى أحمد الفنان".

وتابع: "هذا الرجل كان الأمان فى بدايتى، وكان فى وحدتى وحزنى.. لذلك ذهبت لأستاذى ومعلمى لأنه مهما كان ليس ما حدث هو الفصل الأخير فى قصتنا".

وشدد فلوكس على أن أفضال أشرف زكى عليه باقية ولن ينساها، موجهاً الشكر له وللزملاء، قائلا: "هذا ليس صلحاً وإنما رجوع لبيتى".

وكان آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم "الممر"، وهو فيلم دراما حربي مصري من إنتاج عام 2019. من إخراج وتأليف شريف عرفة، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني وعدد كبير من النجوم.


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