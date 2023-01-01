الفاو تطلق المكتبة العالمية للأشجار والزهور في روما للاحتفال بالتنوع البيولوجي للأرض

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم، عن مشروع غرس الأشجار في حديقة فيلا بامفيلي بالعاصمة الإيطالية، وذلك بالتعاون مع مدينة روما.

وأطلق المدير العام للمنظمة شو دونيو، وعمدة روما روبرتو جوالتيري، مشروع حديقة الفاو - المكتبة العالمية للأشجار والزهور، وهو مساحة خضراء مبادرة لتثقيف الجمهور حول أهمية التنوع البيولوجي والنباتات للحياة على الأرض، وفق بيان من المنظمة.

وسيشمل المشروع زراعة أنواع مختلفة من الأشجار على قطعة أرض مساحتها 2.5 هكتار في حديقة فيلا بامفيلي في روما.

وتتضمن المنطقة مسارات تعليمية وتعليمية، محاطة بالخضرة، مخصصة بشكل خاص للمدارس والأسر بهدف تمكين الشباب من اتخاذ الإجراءات وزيادة وعيهم بقيم الاستدامة والدمج والتعاون الدولي والابتكار والأمن الغذائي.

ووفقًا لإرشادات الصحة النباتية، أعدت منظمة الأغذية والزراعة بالفعل قائمة بالأنواع المتوافقة مع البيئة المحلية، مع تحديد المجموعة الأولية من الأشجار التي سيتم غرسها في الخريف المقبل. وستتاح لأعضاء المنظمة الفرصة للمساهمة بمقترحات إضافية، وتعزيز نهج تعاوني للمشروع.

ووفق البيان: "يجسد العمل الرمزي المتمثل في زراعة الأشجار والنباتات الممثلة لجميع مناطق العالم الوحدة العالمية والعمل الجماعي اللازمين لتعزيز عالم أكثر استدامة وأمانًا غذائيًا.. سيكون منتزه الفاو بمثابة تذكير بأنه لا يمكن مواجهة التحديات العالمية الملحة إلا من خلال تضافر الجهود".