مارجريت عازر عن تصريحات رضوى الشربيني: يجب احترام المجتمع الشرقي وعاداته

علقت مارغريت عازر، أمين عام المجلس القومي للمرأة السابق ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقا، على قرار إدارة قنوات «CBC»؛ إحالة المذيعة رضوى الشربيني مقدمة برنامج «هي وبس»، للتحقيق على خلفية الإساءة في منشور لها عبر فيسبوك للرجال.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية مع الفنانة والإعلامية مروة عبد المنعم عبر شاشة قناة «الشمس» مساء الإثنين، أن الواقعة حدث في منتهى الخطورة يدلل أن بعض الإعلاميين والمشاهير؛ يعتبر من ثقافة المجتمع تريند لهم، حسب وصفها.

ورفضت من جانبها اعتبار المنشور تعبيرًا عن حرية الرأي، قائلة: «لا يوجد شيء اسمه رأي شخصي يخص مجتمع، نحن في مجتمع شرقي ذات عادات وتقاليد والحفاظ عليها أمر مهم، والخروج عنها ومخالفة تقاليدنا أمرًا غير مقبول».

وتابعت: «الحديث عن أن: المرأة من المفترض ألا تخدم الرجل، وتخدم الأسرة مقابل أجر كلام بعيد كل البعد عن أسرتنا المصرية، على الجانب نجد مذيعة تقول لو أنا عندي فستان سينيه افرشه على للأرض لزوجي يمشي عليه، والاثنين غلط، الأم تخدم أولادها وترضع طفلها بوازع بالأمومة وليس من إحساسها بأنها ترضع أو تخدم بأجر».

وأضافت أن ترسيخ ثقافة تبادل احترام رأي الزوج والزوجة؛ أمر هام لنجاح الحياة الزوجية وخلق مناخ نفسي صحي داخل محيط الأطفال، معقبة: «المجتمع يجني الخسارة الكاملة؛ نتيجة المباراة الرهيبة بين الرجل والمرأة على الرابح».