أحمد كريمة: إنشاء جماعة أو تنظيم يتاجر بالإسلام أمر محرم وممنوع

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن إنشاء الجماعات والمليشيات والتنظيمات الإرهابية المتاجرة بالدين في المجتمع محرم وممنوع منعًا باتًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين: «يمنع منعًا باتًا إنشاء جماعة أو فرقة أو طريقة أو تنظيم يتاجر بالإسلام».

واستشهد بقول الله تعالى في سورة الأنعام: «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون»، وفي سورة الورم: «ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون».

ودلل على قوله بالآية الكريمة في سورة الشورى: «أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه»، وفي سورة آل عمران: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا»، منوهًا أن الإخوان روجوا للأكاذيب تحت مزاعم أستاذية العالم ونصرة الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر شهدت أمورًا غريبة في فترة حكم الإخوان، موضحًا أن مليشيات خيرت الشاطر أجرت استعراضًا شبه عسكري في ساحة الجامعة.

وأكمل: «هذا صرح تعليمي ثقافي لا علاقة له بجماعات قتالية أو غيرها، والإخوان أرادوا أن يصدروا للعالم فكرة أن مرجعية الإسلام الكبرى (الأزهر) يتخلى عن الدور التعليمي، لكنه أكد قيامه على التنوع العلمي والفكري، وأنه مؤسسة تقوم على نشر تعاليم الإسلام بعيدًا عن الطائفية».