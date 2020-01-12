إعلام إيراني: بدء الاستعدادات لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، ببدء استعدادات إعادة فتح السفارة السعودية في طهران.

وقالت وكالة «إسنا» الإيرانية، بأنه وفقا للجهود والإجراءات التي تتخذها سلطات طهران والرياض، فمن المحتمل أن تبدأ السفارة السعودية في إيران أنشطتها قريبا.

وأشارت إلى حجز طابقين من فندق «أسبيناس بالاس» من قبل السفارة السعودية في طهران، وأن طابقا واحدا مخصصا لأعضاء السفارة.

وأضافت أن المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المكتبية والأنشطة العادية لسفارة السعودية في طهران ستنقل إلى هذا الفندق، مبينة أن السفارة ستعمل من هذا الفندق لفترة من الوقت لحين إعادة الافتتاح.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن موظف في الفندق قوله إنه إذا بدأت السفارة العمل في الفندق، فسيذهب الزوار إلى السفارة من باب آخر وبواسطة مصعد خاص، وسيكون هناك مسار مخصص لزوار السفارة وآخر لنزلاء الفندق.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أجرى زيارة العاصمة الإيرانية طهران في الآونة الأخيرة، بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسئولين في إيران.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار.

ومؤخرا، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.