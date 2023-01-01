جنوب أفريقيا تطالب شركات العملات المشفرة بالحصول على ترخيص بنهاية العام

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أعلنت هيئة الرقابة المالية في جنوب أفريقيا إلزام شركات تداول العملات الرقمية المشفرة في البلاد بالحصول على تراخيص لمواصلة العمل بنهاية العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوناتي كاملانا رئيس هيئة الرقابة المالية القول، إن الهيئة تلقت حوالي 20 طلبًا للحصول على ترخيص منذ فتح باب الترخيص قبل أسابيع قليلة، مع توقع تلقي المزيد من الطلبات قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم 30 نوفمبر المقبل.

وتعتزم الهيئة اتخاذ إجراءات تشمل الإغلاق أو الغرامة للشركات التي ستواصل العمل دون الحصول على ترخيص بحلول الموعد النهائي، بحسب كاملانا.

وأضاف كاملانا: "هناك أضرار كبيرة محتملة للعملاء عندما يستخدمون منتجات شركات العملات الرقمية المشفرة، وهو ما يبرر وضع إطار عمل تنظيمي لهذا القطاع، الوقت سيظهر لنا مدى فعالية إجراءاتنا، وسنواصل العمل مع الصناعة لتحسينها والقيام بالتغييرات اللازمة".

يذكر أن جنوب أفريقيا صاحبة الاقتصاد الأكثر تقدما في إفريقيا هي أول دولة في القارة تلزم شركات العملات الرقمية بالحصول على رخصة.

وتأسس عدد من أكبر شركات تداول العملات الرقمية بالسوق الأفريقية في جنوب أفريقيا مثل لونو المملوكة لمجموعة "ديجيتال كارنسي جروب" المملوكة للملياردير باري سيلبرت، وفالر المملوكة لشركة بانتيرا.

كما ستحتاج شركات تداول العملات الرقمية الأجنبية العاملة في جنوب أفريقيا مثل بينانس الحصول على رخصة لمواصلة العمل.