التنمية المحلية: رفع 17 مليون طن مخلفات من المجاري المائية بتكلفة مليار جنيه

آمنة: تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا حكوميا بالمحافظات بتكلفة 1.5 مليار جنيه

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن الوزارة نجحت خلال الـ9 سنوات الماضية في إزالة نحو 17.025 مليون طن مخلفات من الترع والمصارف حتى الآن، بتكلفة مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم إلزام الجهات الإدارية المختصة بوزارة الموارد المائية والري من المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية.



وأضاف آمنة، أن المخطط سيتم رفع خلال هذا العام 8.5 مليون طن من نواتج الترع والمصارف بتكلفة 600 مليون جنيه، موضحا أن نجاح النموذج الذي تم تطبيقه في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والذي اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف، وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بالمحافظات، واتخاذه كنموذج دعم للمبادرات الشبابية في هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف.



وبشأن تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة، أوضح آمنة، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد 147 مجزرًا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه.



وأوضح، أنه تم الانتهاء في المرحلة الأولى من تم تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا حكوميا بتكلفة 1.5 مليار جنيه، متضمنة نهو مجزرين بالكامل، وهي جاهزة للتشغيل بمحافظتي البحيرة والبحر الأحمر، بالإضافة إلى تنفيذ مجزر لوجيستي جديد بمحافظة دمياط.



وأشار إلى أن المستهدف تنفيذه خلال العامين القادمين 52 مجزرا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وذلك لتحقيق التكامل في توفير احتياجات المجتمع المدني والحفاظ على سلامة النظم البيئية وإنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة.



وأوضح اللواء هشام آمنة، الجهود التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير، وتذليل المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر، وكذلك إنشاء مجازر جديدة، مضيفًا أنه تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة ومحافظ دمياط لبحث أهم معوقات تشغيل وإدارة المجازر المنتهية، وخاصة موقف المجزر اللوجيستي بدمياط.



وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه جارِ التفاوض مع إحدى الشركات بشأن إدارة وتشغيل المجازر التي تم نهوها، والتي وقع الاختيار عليها من قبل إعلان إبداء الاهتمام الذي أعلن عنه على الموقع الرسمي للوزارة والمحافظات للشركات للتقدم لإدارة وتشغيل وصيانة المجازر.