شركة ميتا تخسر قضية خصوصية البيانات في محكمة العدل الأوروبية

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خسرت شركة "ميتا" الشركة المالكة لـ"فيسبوك" قضية أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد خصوصية البيانات اليوم الثلاثاء.

وقال بيان صحفي صادر عن محكمة العدل الأوروبية إن السلطات الوطنية، التي تقوم أيضا بدراسة قضايا المنافسة، يمكن أن تتحقق أيضا من الامتثال للوائح خصوصية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وركزت القضية على قيام ميتا بجمع بيانات نشاط المستخدمين على موقع فيسبوك وهو داخل أو خارج منصة التواصل الاجتماعي، وكذلك من خدمات ميتا الأخرى مثل واتساب، لغرض الإعلانات الموجهة.

وقد منعت هيئة حماية المنافسة الألمانية (المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار) ميتا من جمع البيانات بدون موافقة مستخدم فيسبوك، لشعورها بالقلق إزاء إساءة استخدام فيسبوك وضعه في السوق.

وتقدمت ميتا بطعن على هذا الحظر في محكمة في دوسلدورف، والتي أحالت بدورها القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

ووجد الحكم الصادر عن المحكمة ومقرها لوكسمبورج أن المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار لديه سلطة فرض حظر على قيام ميتا بجمع البيانات.

ووجد الحكم الصادر عن المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج، مقراً لها أن المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار لديه سلطة فرض الحظر على جمع البيانات في ميتا.