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شوقي غريب يحذر لاعبي المقاولون قبل مواجهة الزمالك

محمود عيسى
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 1:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 1:10 م

عقد شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب جلسة مع لاعبيه قبل المواجهة النارية المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء أمام الزمالك في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2023-2024.

وحذر غريب لاعبيه من ارتكاب الأخطاء وتنفيذ تعليماته لإيقاف خطورة الثنائي أحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري، والعمل على إبعادهم عن مناطق الخطورة والنجاح في فرض السيطرة على وسط الملعب وغلق المساحات.

واختتم المقاولون تحضيراته لمواجهة الزمالك أمس الإثنين، بخوض لاعبي ذئاب الجبل تدريبات خفيفة والتدرب على ركلات الجزاء تحسبا لوصول المباراة للاحتكام لركلات الترجيح.


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