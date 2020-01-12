 القبض على متهم بالاعتداء الجنسي على طفل في 15 مايو - بوابة الشروق
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القبض على متهم بالاعتداء الجنسي على طفل في 15 مايو

نهاد القادوم
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 4:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 4:08 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص لاتهامه بالاعتداء الجنسي على أحد أبناء جيرانه "طفل" في مدينة 15 مايو.

بدأت الواقعة عندما ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من أحد المواطنين، مفاده تعرض نجله الطفل "أدهم"، 15 سنة، لاعتداء جنسي علي يد جاره المدعو "إسلام.أ"، موظف، وذلك عقب تهديده واستدراجه داخل منزله عدة مرات، حتى فاض كيله وأبلغ والده.

أمكن ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2845 لسنة 2023.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وعرض الطفل الضحية على الطب الشرعي لبيان ما به من اعتداء وإعداد تقرير مفصل بحالته.


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