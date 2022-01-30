نقل الروائي البيروفي ماريو فارجاس يوسا للمستشفى جراء إصابته بكورونا

أصيب الروائي البيروفي ماريو فارجاس يوسا، الحائز على جائزة نوبل في الأدب، بفيروس كورونا للمرة الثانية ويخضع للعلاج بمستشفى في العاصمة الإسبانية مدريد منذ يوم السبت الماضي.

وتتم رعاية الروائي /87 عاما/ هناك من قبل "أطباء ممتازين"، وفقا لما كتبه ابنه ألفارو ماريو وابنته مورجانا فارجاس يوسا على تويتر يوم الاثنين. ولم يتم تقديم أي معلومات عن حالته.

وكان الروائي قد تم نقله بالفعل إلى المستشفى سابقا في أبريل من العام الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ولا يزال فارجاس يوسا، الذي غالبا ما يثير الجدل بمواقفه السياسية والذي هزمه ألبرتو فوجيموري كمرشح من يمين الوسط في الانتخابات الرئاسية لعام 1990 في بيرو، نشطا للغاية على الرغم من تقدمه في العمر.

وفي مارس، حصل على وسام "شمس بيرو"، وهو أعلى وسام شرف في البلاد، من الرئيسة المؤقتة دينا بولوارتي.

وفي الشهر نفسه، شارك في حدث حول عمله في معهد سرفانتس الثقافي الإسباني في مدريد.

وفي فبراير، كان أول كاتب لا يكتب بالفرنسية يتم قبوله في الأكاديمية الفرنسية الموقرة في فرنسا.