أشرف ثابت: حزب النور تنبأ بثورة 30 يونيو بسبب تدني الأوضاع بالبلاد

كشف الدكتور أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، أن قرار تأييد ثورة 30 يونيو لم يكن وليدًا لخروج الملايين من المصريين في الشوارع رفضًا لحكم جماعة الإخوان، وإنما كان هناك قرارتا داخل الحزب منذ شهر يناير 2013 بسبب تدني الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، أنه كان هناك حالة سخط عامة بين جموع المصريين؛ بسبب السياسية التي تتبعها جماعة الإخوان خلال فترة حكمها للبلاد، مؤكدًا أن حزب النور انحاز لثورة 30 يونيو، بناءً على المشاهدات اليومية للشارع المصري وحالة الغضب التي كانت مسيطرة عليه.

وأشار إلى أن حزب النور منذ شهر يناير ويحاول الضغط على جماعة الإخوان في إجراء إصلاحات سياسية، وتجنب لحالة الغضب الشعبي والتي وقعت كما توقع في 30 يونيو، مبينًا أنه الحزب قدم عدة مقترحات خلال التشكيل الوزاري الذي قاده الدكتور هشام قنديل؛ لأنه رأي وقتها أنه خاطئ ويزيد من حالة السخط والغصب بين المصريين ويجب أن تمثل جميع الأحزاب المصرية الموجودة.

ولفت إلى أن حزب النور تنبأ بحدوث 30 يونيو، نتيجة السياسيات الخاطئة من قبل الإخوان وتدهور الأوضاع كافة في البلاد، موضحًا أن الحزب كان ممثلًا في بيان 3 يوليو بمشاركة المهندس جلال مرة، هذا إلى جانب رفض المشاركة في اعتصام رابعة أو النهضة رفضًا قاطعًا.