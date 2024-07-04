مسئول بجيش الاحتلال: مستعدون لقبول أي صفقة مع حماس بأي ثمن

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، نقلاً عن مسئول بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إن الأخير يتجه لقبول الصفقة مع حركة حماس الفلسطينية وسيتحول لأسلوب الغارات التي تنتقي أهدافا بعينها.

وأضاف المسئول: "قيادة الجيش مستعدة لقبول أي صفقة مع حماس بأي ثمن والمهم هو وقف الحرب"، بحسب تعبيره.

كانت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلت، الخميس، عن مسئول إسرائيلي قوله إن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل لاتفاق، مضيفا: "فيما يخصنا يمكننا المضي قُدمًا نحو اتفاق لتبادل الرهائن والأمر يعتمد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف المسئول الإسرائيلي: "المقترح الذي قدمته حماس يشمل اختراقًا مهمًّا جدًّا".

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن اتفاق الرهائن ووقف القتال في غزة "أقرب من أي وقت مضى".