مجموعات الدفاع عن المرضى تنظم مسيرة وسط سول لدعوة الأطباء إلى إنهاء إضرابهم

نظم أعضاء أكثر من 90 مجموعة من مجموعات الدفاع عن حقوق المرضى مسيرة في وسط العاصمة سول، اليوم الخميس، مطالبين الأطباء بإنهاء الإضراب عن العمل المستمر منذ نحو 5 أشهر والذي أدى إلى تعطيل خدمات الصحة العامة.

وجاء الاحتجاج، الذي شارك فيها أعضاء من (منظمة التحالف الكوري للمرضى) و(المنظمة الكورية للأمراض النادرة)، في الوقت الذي أضرب فيه الأطباء المتدربون عن العمل منذ أواخر فبراير الماضي، مما تسبب في حدوث اضطرابات في المستشفيات الكبرى، بما في ذلك إلغاء العمليات الجراحية وتأجيلها، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت مجموعات الدفاع عن حقوق المرضى، في بيان مشترك، "لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف تعليق الخدمات الطبية للمرضى، ولا ينبغي أن يكون هناك أي مؤشر على أنه يمكن إيقافها".

وأضافت المجموعات أن "المرضى وعائلاتهم، وكذلك الجمهور، يشعرون بالغضب والقلق والإرهاق وسط الصراع بين الحكومة غير المسؤولة والأطباء المتدربين والمقيمين وأساتذة الطب الذين يفتقرون لروح المسؤولية".

وجاءت المسيرة وسط عدم إحراز تقدم بين الحكومة والمجتمع الطبي لبدء حوار مع أساتذة الطب، الذين يعملون كأطباء كبار في المستشفيات العامة، والذين انضموا مؤخرا إلى الإضراب تضامنا مع الأطباء المتدربين.