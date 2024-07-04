الداخلية الكويتية: القبض على مواطنين لانضمامهم لتنظيم محظور يرمي لهدم النظم الأساسية في البلاد

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن الأجهزة الأمنية في الوزارة، مُتمثلة بجهاز أمن الدولة، تمكنت من "إلقاء القبض على مواطنين منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، كما أنهم نشروا أفكاره في أحد برامج التواصل الاجتماعي وعقدوا العزم للخروج من البلاد والالتحاق مع أعضاء التنظيم".

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنه "تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وكانت النيابة العامة الكويتية قد أعلنت في مايو الماضي حجز مواطن لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد إذ قام بنشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره في مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا له.

وفي يناير الماضي أعلنت الداخلية الكويتية إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل اشخاص .

وشهدت الكويت في عام 2015 تفجير مسجد الإمام الصادق في منطقة شرق وهو خاص بالطائفة الشيعية اثناء صلاة الجمعة، نتج عن الحادث مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا كلهم من الشيعة، وجرح 227 آخرين.