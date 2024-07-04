وافق مجلس دوما الدولة في روسيا، اليوم الخميس، على قانون جديد يقضي بعدم السماح بسفر النواب في المستقبل إلى الخارج دون الحصول على إذن مسبق.

كما نص القانون على أنه إذا ذهب نواب برلمانيون، ممن لديهم صلاحية الوصول إلى معلومات حساسة أو حتى أسرار خاصة بالدولة، لقضاء عطلة في الخارج في المستقبل دون تصريح، فقد يفقدون عضويتهم.

وكانت هناك، في السابق، انتقادات واسعة النطاق في روسيا لسفر النواب إلى الخارج، خاصة وأن بعضهم نشر أيضا صورا لرحلاتهم التي تتسم بالترف على شبكات التواصل الاجتماعي في وقت كان العديد من مواطنيهم يخدمون على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

ويجب على نواب الدوما وأعضاء مجلس الاتحاد الآن الحصول على إذن قبل السفر إلى الخارج، ومن غير المرجح أن يتمكنوا من السفر إلى الخارج بشكل خاص دون شروط في المستقبل، باستثناء رحلات العمل.

وأشار واضعو القانون أيضا إلى أنه على سبيل المثال، هناك عقوبات مفروضة على عدد كبير من الأفراد في الاتحاد الأوروبي، وأن الممثلين المنتخبين قد يواجهون مضايقات هناك.

وأكدوا على أن قيود السفر ليست ضرورية لحماية النواب أنفسهم فحسب، بل أيضا ضرورية لحماية مصالح الدولة الروسية.