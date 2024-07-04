استطلاع: معظم الأمريكيين يعتقدون أن ترامب لن يقر بالهزيمة إذا خسر انتخابات نوفمبر

أظهر استطلاع جديد للرأي أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترامب لن يقر بالهزيمة إذا خسر الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

ورغم أن الغالبية العظمى من الأمريكيين يتفقون على أن الخاسر في الانتخابات ملزم بقبول النتائج، إلا أن حوالي نصف الناخبين المسجلين فقط يرون أن ادعاءات ترامب بأنه فاز في انتخابات 2020 هي سبب للتصويت ضده في 2024.

ويعتقد 78% من الأمريكيين في استطلاع لشبكة (سي إن إن) أجرته شركة "حلول أبحاث العلوم الاجتماعية" لاستطلاعات الرأي، أن الرئيس جو بايدن سيقبل النتائج ويتنازل إذا خسر الانتخابات في نوفمبر.

لكن حوالي 7 من كل 10 أمريكيين (71%) يشككون في أن ترامب سيقر بالهزيمة إذا خسر مرة أخرى في نوفمبر، بينما يعتقد 28% فقط أنه سيفعل ذلك.

ويقول نصف الجمهوريين إنهم يعتقدون أن ترامب سيتنازل إذا خسر، ارتفاعا من 41% في استطلاع أجري في يناير خلال فترة الانتخابات التمهيدية.



وخلال مناظرة رئاسية في حزيران/يونيو على شبكة (سي إن إن)، رفض ترامب أن يصرح بوضوح بأنه سيقبل نتائج انتخابات هذا العام، وتجنب السؤال مرتين قبل أن يقول إنه سيفعل ذلك "إذا كانت الانتخابات نزيهة وقانونية وجيدة" مكررا ادعاءاته بشأن "التزوير الانتخابي".