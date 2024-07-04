تقرير عبري: صفقة بين حماس وإسرائيل في غضون أسبوعين إلى ثلاثة

توقعت صحفية "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الخميس، أن يكون إبرام صفقة تبادل في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أمر ممكن، موضحة أن ذلك لن يحدث بسهولة.

وبحسب وكالة "سما" الفلسطينية، سيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، مناقشة أمنية سيتم فيها أيضًا تحديد تفويض فريق التفاوض، وذلك بعد رد حماس على اقتراح الصفقة، الذي وصفته مصادر مختلفة بأنه "الأفضل حتى الآن".

وسيعقد هذا الاجتماع الليلة، على الأرجح بعد اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني. وبحسب مسئول إسرائيلي كبير، لا ينبغي استبعاد احتمال عقد قمة في الأيام المقبلة مع مدير وكالة المخابرات المركزية والوسطاء من أجل التوصل إلى اتفاق.

وتوضح إسرائيل أن هذا ليس اتفاقا "مثاليا"، لكن مصادر مطلعة على الأمر قالت إن "القضايا الرئيسية أصبحت خلفنا"، وإن "المفاوضات الآن تدور حول التفاصيل وليس حول المبادئ، لأننا اتفقنا بالفعل على المبادئ". وتشير التقديرات إلى أن الخطوة التالية ستكون محادثات قريبة لم يتضح بعد أين ستتم وعلى أي مستوى.